Bombero es agredido por jóvenes por pedirles que usen mascarilla

En la comuna de La Reina, en Chile, un voluntario de bomberos fue golpeado por un grupo de jóvenes, a los que les había pedido que se colocaran mascarillas mientras estaban reunidos en una plaza, pese a la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19.

Pero como si fuera poco, los siete agresores grabaron y difundieron el ataque en las redes sociales.

Los Carabineros se encuentran realizando las indagaciones y han detenido a dos de los agresores.

El bombero, quien vivía cerca a la plaza de villa La Reina, le pidió al grupo, el cual era integrado por hombres y mujeres, que utilizaran mascarilla. La petición generó una reacción violenta y le propinaron patadas en el suelo.

“Los individuos detenidos, de alrededor de 20 años y sin antecedentes penales previos, pasarán a control de detención durante esta jornada”, informó el capitán Sebastián Veloso de la 16° Comisaría de La Reina.

La víctima resultó con una fractura de muñeca producto de los golpes y declaró que solo les pidió que usen mascarilla por la situación que ocurre en el mundo.

“Yo me acerqué y la niña no tenía mascarilla. (…) El tema fue que se alteraron un poco las niñas y, finalmente, el grupo de cuatro varones que estaba atrás se acercaron. Eran cuatro varones y tres mujeres. Después de tanta discusión, yo me fui y ellos me siguieron y me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres”, manifestó la víctima.