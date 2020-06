EE.UU: Anuncian norma que permite a médicos negarse a hacer abortos y atender a transexuales

Este viernes, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció una norma que permite que los médicos se nieguen a practicar el aborto y rechazar cirugías de reasignación de género para los transexuales. De acuerdo a la nueva norma, Trump consideró que el género es “hombre o mujer definido por la biología”.

Cabe señalar, que la nueva regulación de la norma sustituye otra que se aprobó por el expresidente Barack Obama en 2016 para prohibir la discriminación, el cual fue definida como: “hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer”. Sin embargo, no llegó a total vigor y fue suspendida por un juez de Texas, por lo que actualmente, Trump busca satisfacer a la derecha cristiana.

Profesionales de la salud tienen protección legal

Por otro lado, Donald Trump otorgó protecciones legales a todos los profesionales de la salud que decidan rechazar la atención a pacientes transexuales y no quieren practicar abortos, en base a sus creencias religiosas o ideologías.

Cabe indicar que, esta regulación dejará sin protección a aquellos pacientes que no hablan inglés y no tendrán derecho a un traductor. En ese sentido, las personas con discapacidad tampoco podrán reclamar al hospital ayuda para acceder a sus instalaciones, mientras que las personas sordas y ciegas se verán afectadas al no recibir la tecnología necesaria.