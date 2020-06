Exsoldado Wilber Carcausto es traslado de emergencia a clínica por una hemorragia nasal [VÍDEO]

El exsoldado Wilber Carcausto Uchiri fue trasladado a una clínica particular de Tacna por una hemorragia nasal. Según los padres del exsoldado, encontrado con vida hace una semana, su hijo comenzó a sangrar por la nariz incontrolablemente desde horas de la madrugada.

Fueron sus padres Teófilo Carcausto Mamani y Julia Uchiri Titi, quienes llamaron a la ambulancia de clínica La Luz para que lo revise. La clínica había asumido la atención gratuita de él y sus papás.

Por el momento se desconoce con exactitud el estado de salud actual de Wilber y el motivo por el cual sufrió la hemorragia nasal. Sus padres aseguran que en los últimos días, Wilber duerme mucho y no conversa ni es afectuoso con ellos.

Los resultados de los análisis a los que será sometido está vez en la clínica, se conocerán en las próximas horas.

Pericias

Lo último que se sabe de su salud, oficialmente, es que no presentaba lesiones físicas o psicológicas recientes o antiguas y que tenía un cuadro de desnutrición leve, según las pericias a las que fue sometido.

Sus primeras declaraciones tras su aparición

Con un poco de temor, Wilber Carcausto reveló: "No me fugué, ellos me gritaban, me amenazaban con que me iban a meter al agua", fueron las primeras palabras del soldado a la prensa.

Versiones sobre lo que pasó con el soldado

La intensa búsqueda del soldado desató diferentes versiones. Según el Ejército del Perú, el soldado había desertado; sin embargo, esta versión era contraria a la de sus padres, quienes afirmaban que su hijo sería incapaz de desertar, pues el sueño de Wilber siempre fue servir a su patria y le gustaba ser arte de las FF.AA.

A estas versiones, también se añadió la posibilidad de que el cabo habría escapado del cuartel para estar con su enamorada.

Con información de: La República.