Vicente Zeballos: "No hay fecha para concluir cuarentena”

La cuarentena impuesta por el Ejecutivo como medida para contraatacar la propagación de el nuevo coronavirus no tiene fecha prevista de término, esgrimió ayer el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Sin fecha definida

En entrevista con RPP, Zeballos explicó que la expectativa del Gobierno es que la situación actual evolucione favorablemente para que el periodo de prórroga del estado de emergencia, así como del aislamiento social, pueda acortarse.

Sin embargo, Zeballos dijo que la realidad es que “no hay nada definido en el panorama científico que nos permita cuantificar periodos de tiempo, 30 de junio o 30 de julio (para concluir la cuarentena)”.

En esa línea, dijo que el Ejecutivo viene preparándose logística y operativamente para acciones que contrarresten al coronavirus y ayuden a mejorar la economía del país.

Reconoce que fallaron

Cabe recordar que, Zeballos discrepó con el ministro de Defensa, Walter Martos, en culpar parcialmente a la población por el aumento de casos de COVID-19. “No me parece buscar responsabilidades como liberarse de ella. En principio, fallamos como Estado (...) La materia salud no fue prioridad para nosotros (ni de otros gobiernos)”, indicó.

Asimismo mencionó que no estamos en una situación de buscar culpables, si no de asumir responsabilidades. “Hablo del Estado, que no solo es el Ejecutivo, sino que involucra a los gobiernos regionales y locales”, acotó.

Confianza

El jefe del gabinete también se refirió al pedido de confianza del Ejecutivo al Legislativo e indicó que el Congreso está en su derecho de otorgar o negar la confianza, después de que se presente este 28 de mayo.

¿Qué es la cuarentena?

La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad.