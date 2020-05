Piura: Distribuyen miles de cajas de cerveza en camión durante estado de emergencia

Luego de que ciudadanos de Piura hayan sido tendencia en redes sociales por realizar compras de cervezas en pleno estado de emergencia por coronavirus, nuevamente vuelven a ser noticia por la venta y distribución de cerveza. Esta vez, la Policía intervino un camión con 400 cajas de cervezas llenas y 646 vacías en la carretera Panamericana Norte, en el tramo Sullana-Piura a las 9:00 de la noche del último sábado.

Agentes policiales de la comisaría de El Obrero, en la provincia de Sullana, intervinieron al camión, de placa de rodaje W2G-937, debido a que circulaba en pleno horario de toque de queda, y detuvieron al conductor de la unidad y a sus cuatro ayudantes. En este horario, solo está permitido transportar productos de primera necesidad.

Grande fue la sorpresa de los efectivos, al encontrar al menos 400 cajas de cerveza llenas y 646 cajas vacías, estas últimas habrían sido repartidas en diversos sectores de Sullana.

Los cinco sujetos responsables de la distribución de estas bebidas alcohólicas fueron trasladados a la delegación del asentamiento humano El Obrero y serán investigados por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad e incumplimiento de las medidas sanitarias.

Cabe recordar que, el pasado 26 de abril, una vendedora mayorista del distrito de Castilla, en la provincia de Piura, fue multada por permitir la aglomeración de personas en los exteriores de su negocio. A raíz de ello, incluso, la cervecería Backus decidió que ya no vendería la bebida en esa región, sin embargo, no se habría cumplido dicha disposición.

Durante el estado de emergencia no estamos produciendo ni distribuyendo cervezas. Nuestro canal de delivery https://t.co/S4bP49Bdlk no las está ofreciendo. Cualquier publicidad de venta de cervezas que tenga nuestro logo no proviene de Backus ni tiene nuestra autorización. pic.twitter.com/pJDmEO4kC3