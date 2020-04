Enfermera que atiende pacientes con COVID-19: "Me golpearon y patearon hasta que se cansaron"

Un nuevo caso de agresión contra médicos que enfrentan al coronavirus en primera línea fue registrado, debido a que una enfermera fue humillada, golpeada y arrastrada por sujetos quienes la acusaban presuntamente de propagar el COVID-19 por su zona, debido a que ella continúa laborando en el hospital contra la enfermedad.

Se trata de Francia López, una enfermera de la Unidad de Gineco Pediatría del IMMS, quien fue brutalmente agredida por una pareja, acusándola de "haber traído el virus" el pasado 17 de abril en la Ciudad de México.

Enfermera golpeada salvajemente en la calle por coronavirus

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad, donde se puede ver como un conductor le avienta su auto a la enfermera. Posteriormente intercambian algunas palabras y finalmente terminan por agredirla de manera cruel.

"Me golpearon, me patearon, me arrastraron me escupieron la cara hasta que se cansaron", indicó la joven para el medio local Imagen, además manifestó sentirse bastante dolida por la situación, pues mientras en otros países reconocen la gran labor del personal médico, en México la ignorancia ha generado decenas de agresiones.

"Duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias", sentenció para el citado medio.

Agresores de enfermera detenidos

La pareja fue identificada como Anthuan "N" y Sandra "N", quienes son presuntos responsables de la agresión efectuada el viernes de la semana pasada en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

AGREDIERON a UNA ENFERMERA

Anthuan y Sandra

"Hija de tu puta madre, ya nos trajiste el virus”, le gritaron a la enfermera del @Tu_IMSS mientras la agredían

Agentes de @PDI_FGJCDMX YA LOS DETUVIERON en @TuAlcaldiaGAM

Si los conoce, exhíbalos!



Detalles> https://t.co/furbAM6exn pic.twitter.com/kWXFpXGCQz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 21, 2020

Según reveló el medio, los efectivos lograron la detención de ambos imputados el día de ayer y puestos a disposición del Ministerio Público para que dicte su responsabilidad en los hechos.

