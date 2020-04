Mujer pone canción de boda por Facetime a su esposo que muere por coronavirus

Una afligida esposa de Nueva York que perdió a su esposo a causa del coronavirus fue capaz de tocar la canción de su boda gracias a FaceTime.

Maura Lewinger habló sobre la muerte de su amado esposo Joe, de 42 años, en CNN, y dijo que tuvo suerte de poder estar con él prácticamente cuando murió el pasado 28 de marzo.

"Le agradecí por ser el esposo más increíble, por hacerme sentir apreciada y amada todos los días", dijo, y agregó que hizo una melodía especial después de que el médico le dijo que Joe ya no tenía pulso.

“Toqué nuestra canción de boda para él. Y entonces eso fue todo”, dijo. "Así que estaba con él cuando falleció".

Joe, padre de tres hijos y subdirector de la Academia Mary Louis en Queens, no tenía condiciones preexistentes, y su batalla contra el coronavirus comenzó con síntomas leves, dijo su esposa.

Inicialmente tuvo fiebre baja, pero se disparó alrededor del día de San Patricio y pronto se convirtió en problemas respiratorios.

Maura le dijo a la CNN que pasó casi 24 horas junto a Joe a través del FaceTime, mientras él era paciente en el hospital e intentó calmarlo y "no dejarlo sentirse solo".

Cuando un médico le dijo que había empeorado, ella pudo hablar con él en FaceTime, donde "le rogó que no los dejara".

Maura dijo que mientras esperaba en casa en Long Island para ver si los intentos de los médicos de salvar a Joe serían suficientes, tocó su canción de boda en un bucle hasta que el médico llamó una vez más y tuvo su FaceTime final.

“Siempre tenía un oído atento, no importaba de lo que estuvieras hablando, Joe siempre estaba escuchando. Siempre sintió que era la persona más importante en la sala”, le dijo al medio de comunicación. "Siempre me cuidó, me trajo mi café y me ayudó en todos los sentidos".

Aunque Maura dijo que su muerte todavía se siente surrealista: "A veces se siente como si él estuviera en el trabajo", ella duplicó la importancia de tomar en serio el distanciamiento social.

“La gente simplemente no tiene cuidado. Las personas se sienten tan invencibles y piensan que no les puede pasar ", dijo.