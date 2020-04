Intervienen a excongresista fujimorista Betty Ananculi por incumplir cuarentena

Betty Ananculí, excongresista de Fuerza Popular, no acató la inmovilización obligatoria para las mujeres los días lunes y fue detenida por la Policía Nacional del Perú cuando se encontraba en los exteriores del mercado Arenales —también conocido como mercado mayorista Toledo.

La exlegisladora por la región Ica tuvo que ser trasladada a la comisaría del sector, donde alegó que tras la disolución del Congreso se dedicó al rubro del comercio de productos de primera necesidad y por ello contaba con el Pase Laboral Personal.

“Tengo todo en regla. Después de ser congresista me he dedicado al negocio y le he presentado a la Policía mi pase. Lamentablemente, han actuado a raja tabla. Es importante verificar y constatar la identidad de las personas”, señaló indignada Ananculí.

Agregó que los agricultores y comerciantes tienen que seguir asistiendo a la población. La exparlamentaria fue llevada junto a otras mujeres infractoras en un bus hasta la comisaría de Ica.

¿Quién es Betty Ananculí?

En redes sociales, los usuarios se mostraron indignados por la acción de la excongresista y comenzaron a publicar sus antecedentes, trayendo al recuerdo la vez en que mintió en su hoja de vida al declarar sobre sus estudios escolares y fue denunciada por los delitos de falsificación y uso de documento público falso.

En aquella oportunidad, el Poder Judicial solicitó el levantamiento de su fuero, pero el 19 de diciembre del 2018, se rechazó el requerimiento con votos del fujimorismo.