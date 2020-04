Paramédico musulmán se quitó la barba. Dejó atrás sus costumbres para salvar vidas

Hace unas semanas, estudios médicos concordaron en que es importante no mantener en los hombres la barba, ya que en este bello facial podría alojarse micro partículas del coronavirus, las cuales podrían ser un medio de transporte para su propagación.

Ante ello, Shumel Rahman de 39 años, quien ha conservado su barba por más de una década, decidió quitársela para así atender a sus pacientes sin ningún riesgo de contagio. A pesar que la ha conservado por más de una década tomó la decisión de desprenderse de ella, pese a su religión y creencias musulmanes. ¡También es un héroe!

Un héroe sin capa frente al coronavirus

Cabe mencionar que Shumel trabaja en el Servicio de Ambulancia del Nordeste y por eso decidió afeitarse por completo. Esto al tener que usar mascarillas y tener tanta barba le impedía su uso correcto, la verdad para él significó un sacrificio pero vale la pena si es por su salud y las de sus pacientes.

A través de su cuenta de Facebook, el paramédico decidió compartir con sus seguidores esta decisión importante.

"He consultado a muchos académicos y docentes islámicos, local y nacionalmente, busqué el consejo de otros profesionales de la salud musulmanes y muy útil de la Asociación Médica Islámica Británica BIMA. Esta no fue una respuesta simple de sí o no, sin embargo, se trata de circunstancias excepcionales, totalmente sin precedentes y una situación única", contó.

Esta publicación publicación fue recibida con mucho amor, sin importar la religión que profesen, ya que todos saben que su decisión fue significaba para él. Además que fue un acto realmente altruista pues todo lo que hizo fue pensando totalmente en otros,

¿Qué dicen los expertos en la salud sobre la barba y el coronavirus?

“Las barbas tupidas, los bigotes largos y las patillas extendidas laterales son foco de contagio para cualquier enfermedad viral”, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Estados Unidos.

¿Los que tienen barba pueden contraer el coronavirus?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han llegado a la conclusión que: “Entre menos vello facial, mejor”.

Sin embargo, las personas con barbas y bigotes muy bien recortados serían aprobados por la CDC, quienes instan a que las personas utilicen los tapabocas para evitar que el número de infectados por Covid-19 continúa elevándose.