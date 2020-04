Coronavirus: Reportero ecuatoriano que lloró pide a peruanos no salir de su casa

Hace unos días, Wapa.pe dio a conocer un suceso que generó gran tristeza a la población, se trataba de un reportero ecuatoriano que rompió en llanto cuando informaba sobre a situación crítica que atraviesa su país por los estragos del coronavirus.

El periodista ecuatoriano Carlos Gurumendi tuvo una entrevista con “América Hoy”, dónde recordó el vídeo y dijo: “Cuando veo ese video es un video que quiero que llegue a todo el mundo, un video que los invite a quedarse en casa. El escuchar el replique de las campanas me hizo recordar a mis padres, a mis hermanas que no las puedo abrazar o estar con aquellos amigos que han muerto por el covid-19".

Carlos Gurumendi pide a peruanos respetar las medidas de su Gobierno

El hombre de prensa, hizo un llamado a toda la población peruana para que estos tomen conciencia de la importancia de no salir de sus casas en medio de la pandemia. “Se me hizo chico el corazón, pero esto nos tiene que hacer entender que debemos hacer caso, que no es una burla. Lo que vivimos aquí en Ecuador, ya lo vivimos en China, en Italia, en España”.

El periodista agregó que es importante seguir las normas del gobierno. “Esperemos que esto se calme y que ustedes no vivan lo mismo por no seguir las normas de las autoridades”.

El estado crítico de Ecuador ante el coronavirus

Los ecuatorianos sufren una de las peores tragedias que quedará inmortalizada en la historia de su país. Personas fallecidas por coronavirus yacen las veredas y pistas de los barrios de Guayaquil, la ciudad de Ecuador más castigada por el SARS-CoV-2. Los familiares de los fallecidos han entrado en desesperación al vivir el colapso del sistema sanitario.

