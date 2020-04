Ministra Montenegro: “Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. No piden ningún privilegio”

Una de las más recientes medidas de prevención para frenar el avance del coronavirus covid-19 dictadas por el presidente Martín Vizcarra en Perú fue la restricción del libre tránsito de las personas de acuerdo a su sexo.

Ante tal anuncio el propio mandatario aclaró que su gobierno es sumamente inclusivo con la comunidad LGTBI por lo que estas personas también podrán salir de acuerdo a como se identifiquen.

“En los más de dos años de gobierno que tengo como presidente he demostrado que este es un gobierno inclusivo. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad: uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, puede haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos”, enfatizó el mandatario.

Gobierno no desea ninguna expresión homofóbica durante el estado de emergencia

En esa misma línea, la ministra de la mujer Gloria Montenegro declaró que el gobierno no solamente es inclusivo “sino también sensible a la problemática nacional y mundial” por lo que agregó que no desean ningún tipo de acto homofóbico durante el estado de emergencia.

“Este Gobierno no solo es inclusivo, sino también es altamente sensible a la problemática nacional y mundial. Entonces el presidente Martin Vizcarra ha subrayado que no queremos ninguna expresión homofóbica”, explicó para en exclusiva para TV Perú.

Asimismo, agregó que “no queremos ningún tipo de discriminación. Tenemos que respetar a las personas en su diversidad, como se sienten, como se visten, como se expresan. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. No piden ningún privilegio. Están pidiendo respeto a su dignidad como personas”.

Ministra de la mujer brinda cifras violencia contra la mujer en cuarentena

Además, en una entrevista reciente para Atv la ministra de la mujer Gloria Montenegro comentó que al cierre del mes de marzo recibieron 5438 llamadas a la línea 100 por violencia familiar.

Montenegro recalcó que 43 mujeres sufrieron violación sexual de las cuales 27 fueron niñas y 25 personas se encuentran en refugios temporales junto a sus hijos.

Así la ministra instó a los vecinos o familiares a denunciaron cualquier acto de agresión o violencia de la que sean testigos pues como denotan las cifras los agresores se encuentran cerca al entorno familiar o en el mismo hogar.