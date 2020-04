SJM: Venezolanos son denunciados por agredir a vecino durante toque de queda

Ciudadanos venezolanos violentaron y amenazaron a un vecino del distrito San Juan de Miraflores. La situación empezó cuando el agraviado le pidió a las personas retirarse de la calle porque hacían mucha bulla a altas horas de la noche, habiendo toque de queda por el coronavirus en Perú.

“Yo he sido víctima. Sufrí una agresión de dos ciudadanos venezolanos y luego vino un tercero que no está en un vídeo que he publicado. Ellos me han lanzado piedras a mi alquiler donde vivo. He puesto una denuncia por agresión, yo tengo el video del sujeto lanzando la roca hacia mi ventana”, contó el joven, quien sentó la denuncia ante la Comisaría PNP San Juan de Miraflores.

La agresión pasó en los exteriores del predio que alquila, que está ubicado en la calle Acacias. Él pudo grabar con su celular el ataque haciéndolo público en una página de Facebook, donde se puede registrar los casos de este tipo.

Por hacer público en Internet, los venezolanos lo han amenazado para que quite las imágenes de la red social. Romer Guerra teme por su vida y espera que se haga justicia.