Joven cuenta dura realidad: “Ignoré el distanciamiento social y ahora mi padre está muerto”

Como muchos otros, Joanna Jacob no tomaba el coronavirus en serio e ignoraba su letalidad. Sin embargo, le quitó lo más valioso: su padre murió trágicamente a causa de este mal.

Mediante una publicación en Facebook, la joven compartió que al principio no había comprendido completamente la gravedad del brote de Covid-19.

"Hace dos semanas, tenía la misma actitud que muchos: 'esto no me afectará'. Seguía con normalidad y no creía todo lo que veía en los medios", escribió.

"Egoístamente, estaba más preocupada por mi vida social que por la vida de los vulnerables, sin tener en cuenta que la mitad de mi familia inmediata actualmente cae en esa categoría de alto riesgo", agregó.

Lamentablemente, Joanna tuvo que sufrir una gran perdida para que cayera en cuenta sobre la gravedad de la pandemia. Su padre, Jon Jacob, sano y sin problemas respiratorios, comenzó a presentar tos y fiebre, ambos síntomas del coronavirus, por lo que siguió las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se quedó en casa.

El momento más álgido de la enfermedad, fue la semana pasada, cuando Joanna no pudo ver a su padre y tuvo que dejar la comida que le había llevado en la puerta de su casa. Como protección para ella, él no la dejó entrar, así que se quedaron a un par de metros de distancia. “Esa fue la última vez que oí su voz”, contó.

Tras ese día, la salud de Don Jon se deterioró tan rápido que terminó en la cama de un hospital recibiendo asistencia de un respirador artificial para que su cuerpo reciba oxígeno. "No pudimos visitarlo o hablar con una enfermera o médico cara a cara. Confiamos en las conversaciones telefónicas diarias de un solo miembro de la familia", señaló.

Sin embargo, el 23 su padre quedó desahuciado. "No pudimos decir adiós o sostener su mano mientras se escabullía pacíficamente", finalizó.

Ahora Joanna mitiga el dolor de su perdida tratando de salvar a los miembros de otras familias. “Si sigues ignorando los consejos y uno de tus seres queridos se enferma, no podrás visitarlo. No podrás decirles cuánto los amas y será una mano de enfermera la que tengan en lugar de la tuya. Ni siquiera pasarás tiempo llorando con familiares y seres queridos. Pasarán al menos 12 semanas hasta que puedan hacer eso", advirtió.