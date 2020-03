Modelo da positivo al covid-19 luego que vuelve a trabajar como enfermera

En España una influencer se sumó a la primera línea de batalla en la lucha contra el nuevo coronavirus y decidió acudir a cumplir su labor como enfermera; sin embargo, al acudir se contagió con el covid-19.

Y es que la modelo española sintió que tenía la obligación moral de apoyar a su nación en estos tiempos de crisis ante esta pandemia.

En Instagram modelo comparte que dio positivo al covid-19

La española, quien es conocida en redes sociales como “Madame de Rosa” y cuenta con más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, se topó con la noticia de que existía un requerimiento de personal médico en el Hospital La Paz, ubicado en Madrid.

Asimismo, la influencer comentó en su cuenta de Instagram que si bien al inicio tenía miedo, luego tomó valor al sentir impotencia por todas las personas que fallecen por la enfermedad del covid-19.

“Me daba miedo sobre todo por mi familia, por exponerles, pero después lo pensé mejor y es que si todos pensáramos igual, pues entonces no habría nadie trabajando en los hospitales”, enfatizó.

A raíz de ello la modelo comenzó a trabajar solo con pacientes infectados por covid-19 en la tercera planta de Traumatología del Hospital La Paz.

Sin embargo, después de haber laborado por seis días en el centro médico, la española tuvo que enfrentarse con la mala noticia de haber contraído el nuevo coronavirus, la cual ya ha cobrado más de 23 000 muertes en 187 países.

“Estoy con fiebre, me cuesta un poquito respirar, con un dolor de cabeza y todo eso. Pero sobre todo, psicológicamente, me siento un poquito abatida, porque no puedo evitar sentirme culpable, porque tengo la sensación de que he cometido alguna torpeza”, comentó.