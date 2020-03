Sufrió fiebre y descubrió que sus hijos tenían coronavirus: "No lo tomen a la ligera"

El nombre de la mamá es Bettina, ella describe a su familia como “en forma y saludable”, adoran jugar en la naturaleza, hacer ejercicio y comer sanamente, por lo que es poco común que se enfermen en casa.

Cuando apareció la fiebre en sus dos hijos, Fred y Charlotte menores de seis años, la sorprendió ya que son muy sanos y muy pocas veces han presentado temperatura alta. Según los expertos, existen ciertas condiciones médicas y de edad que hacen más vulnerable a ciertas personas ante el coronavirus.

La mamá de los menores no es muy fanática de ir al doctor, pero en esta ocasión una voz en su interior le decía que algo andaba mal. Después de la fiebre, el segundo síntoma fue la tos seca y ahí fue que no dudó en llevar a sus hijos con el pediatra.

“Nuestros dos hijos comenzaron repentinamente con una temperatura muy alta, lo cual era extraño… Las temperaturas no bajaron, incluso después de las medicinas. Entonces comenzó la tos seca y en ese segundo, supe a qué nos enfrentamos”, explicó Bettina al sitio LoveWhatsMatters.com.

El médico pediatra les mandó a hacerse la prueba de coronavirus y en 48 horas su temor fue confirmado por su mamá: ambos dieron positivo.

Si bien se ha escuchado a muchas personas diciendo que los síntomas del Covid-19 son iguales o menores al de un resfriado, sus pequeños no han estado muy bien y hasta han tenido que ser internados.

“No ha sido como un resfriado, o como dicen, ‘los niños no se enferman realmente’. Ahora estamos en el hospital aislados y los niños no están bien. Su recuento sanguíneo regresó peor que ayer, así que no hubo mejoría sino todo lo contrario”, indicó la mujer al medio citado.

Felizmente, poco a poco la fiebre ha bajado en los hermanos y van regresando a la normalidad, la tos va desapareciendo, y Bettina no puede estar más agradecida con los médicos y el personal que ha estado cuidando a sus hijos.

Cabe mencionar, que la madre de esta historia está muy angustiada por la actitud de muchos padres, quienes no toman en serio la gravedad de esta enfermedad.

“Quédate en casa con su familia. Realmente no es tan malo quedarse con tus seres queridos. No digas que no tienes miedo de contagiarte, realmente no sabes con qué estás tratando. Si esto es lo que les sucede a los niños sanos que están destinados a ‘no enfermarse mucho’, odio pensar en aquellos con condiciones previas”, expresó Bettina.

La preocupada mamá también pidió una oración para sus hijos, quienes todavía se encuentran luchando contra el coronavirus.