Coronavirus: ¿Qué están realizando el sector público y privado para ayudar a los emprendedores?

El Estado decretó aislamiento social obligatorio con el fin de proteger a la población frente al incremento del coronavirus, cuyo aumento ha sido exponencial. Por ello, sólo los rubros del sector bancario, alimentos y salud seguirán con normalidad sus actividades, sin embargo el resto de sectores debe acatar la norma con el propósito de no incrementar la cifra de contagiados.

Aunque es necesario, este decreto podría afectar a los emprendedores que trabajan del día o requieren estar en constante movimiento. Por ello, Renzo León - Velarde, gerente general de Digiflow, nos resume qué acciones están tomando las entidades públicas y privadas, cuales podrían tomar para ayudarlos y que tendríamos que hacer nosotros.

Podrán reprogramar sus deudas sin acceder a refinanciaciones

La Superintendencia Nacional de Bancas y Seguros (SBS) aprobó que las diferentes empresas del sector financiero puedan reprogramar las deudas de sus clientes sin que estos puedan acceder a refinanciaciones. No obstante, los que no estén al día con su cronograma de pagos no gozarán de este beneficios. Acotar que cada empresa del sector deberá evaluar cada caso individualmente y finalmente la aprobación no constituye obligación, por lo que la discrecionalidad de las entidades financieras juega un rol clave en el nivel de beneficio que se brinde.

Tendrán plazo para realizar sus declaraciones juradas de impuesto a la renta

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) declaró que pospondrá el vencimiento de la declaración jurada mensual a la que están sometidas todas las empresas, así como los libros y registros electrónicos y declaración informativas, a fin de darle facilidades a los empresarios para que puedan tener mayor holgura con los pagos del presente mes y puedan acatar el Estado de Emergencia en su totalidad.

Accesibilidad a los servicios que brindan las empresas de telecomunicaciones

El Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones (Osiptel) prohibió la suspensión del servicio que ofrecen las diferentes operadoras por falta de pago a fin de brindarles más facilidades al usuario a enfrentar el Estado de Emergencia. De igual manera, el organismo regulador instó a otorgar mayores paquetes de datos a sus clientes para sobrellevar la situación.

Podrán otorgar vacaciones o licencias con goces de haber a sus colaboradores

Las vacaciones serán otorgadas sólo si el empleador y el colaborador llegan a un mutuo acuerdo. De no ser así, se dará licencia con goce de haber, la cual deberá ser compensada con días de trabajo posterior al fin de los 14 días de cuarentena por el coronavirus. Es decir, recibirá su pago, pero tendrá que reprogramar las horas no laboradas. En los casos en los que la función se pueda desarrollar desde el domicilio, las empresas podrán brindar la facilidad del teletrabajo, manteniendo la remuneración y condiciones laborales intactas.

Compra peruano, apoya al crecimiento económico

Si bien la cuarentena dura hasta fin de mes, el crecimiento económico se verá afectado por la pandemia, especialmente en el sector turismo. Por ello, al término de la misma, es una buena iniciativa que nos demos la mano entre nosotros, y consumamos productos de emprendedores peruanos para ayudarlos a recuperarse de forma más acelerada.