Realizan yunza en Cañete durante Estado de Emergencia

¡No acatan las normas! El presidente de la República Martín Vizcarra declaró aislamiento obligatorio durante el Estado de Emergencia por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no todos acatan las normas establecidas por el jefe de estado.

Un grupo de inconscientes en Cañete no quiso hacer caso y realizó una ‘yunza bailable’ en el Anexo de Bujama. Los agentes Policiales tuvieron que llegar a la localidad para intervenir a todas las personas que no acatan las normas.

Los agentes policiales llegaron a detener a 30 personas y las llevaron a la comisaría del lugar, ya que no cumplen con el Estado de Emergencia.

Si has sido detenido por infringir cuarentena serás denunciado penalmente

Tras la pandemia del coronavirus en el Perú, el Presidente de la República decretó el aislamiento social obligatorio y el toque de queda que empieza a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Hasta el momento existen algunas personas que no cumplen con las normas establecidas por el Estado, pero lo que no saben es que serán denunciado penalmente. El Ministro del Interior Carlos Morán resaltó que todos los que no cumplan la ley serán detenidos, denunciados y procesados de forma penal.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, indica.