Cifras de robos y crímenes descienden a casi cero en el Perú tras estado de emergencia

Luego de que el presidente Martín Vizcarra declarara en estado de emergencia al Perú y el aislamiento social obligatorio para frenan los contagios por coronavirus, el Ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que el índice de denuncias por robo y violencia en nuestro país ha descendido a cero.

“Hay un descenso significativo en la tasa de robos. En general en todo, como denuncias por violencia contra la mujer, porque no hay vida social activa ni consumo de alcohol, que es el detonante”, señaló Moran en el programa Buenos Días Perú, dónde también les recordó a todos los ciudadanos acatar a las normas señaladas. No salir a la calle a las 8:00 p.m y las 5:00 a.m.

El titular del Ministerio del Interior indicó que solo se podrá salir a las calles para comprar alimentos de primera necesidad y luego regresar a sus viviendas en la brevedad posible.

“La disposición es no salir de casa. Los peruanos estamos en aislamiento social. No nos pongamos a quebrantar la norma, tenemos todo el día para hacer las actividades, para salir a botar la basura, comprar. Están prohibidas las actividades que normalmente hacíamos”, señaló.

Además, informó que, a los vehículos intervenidos que no tienen el permiso de circular en medio de este estado de emergencia se les ha impuesto una multa. "Se les ha requisado la licencia de conducir y se les impuso una multa de S/ 6,300", sentenció.

¿Qué libertades están restringidas en el estado de emergencia?

Durante este, el gobierno restringe o suspende el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Los derechos restringidos pueden son relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

¿Quiénes pueden circular por las vías de uso público?

- Alimentaria: Aquellos que apoyen en la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, incluido el almacenamiento y distribución para la venta del público.

- Farmacéutica: Aquellos que trabajen en la adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

- Salud: Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias.

- Residencia: Retorno al lugar de residencia habitual.

- Cuidado de personas: Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.

- Finanzas, seguros y pensiones: Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

- Combustible: Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

- Medios de comunicación: Medios de comunicación y centrales de atención telefónica.

