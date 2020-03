Italia registra casi 800 muertos por el coronavirus en sólo 24 horas.

A pesar de que el gobierno italiano decretó el aislamiento total del país hace casi dos semanas, los efectos de contraataque todavía no se han notado. Un total de 793 personas han perdido la vida infectados de coronavirus en Italia sólo en las últimas 24 horas. Los constantes aumentos en las cifras de infectados y fallecidos por el virus deja en shock a la población, la cifra de hoy es aterradora.

Los contagios de este sábado han alcanzado también una cifra récord: más de 4.800 personas han dado positivo al Covid-19 en un solo día.

Ya ha pasado un mes desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Codogno de la provincia de Lodi. Italia suma un total de 53.578 personas infectadas. De estas 4.825 han fallecido y 6.072 han sido curadas, pero otros 2.857 están en cuidados intensivos porque su estado es muy grave. La mayoría, más de 22.000, se recuperan sin problemas en aislamiento domiciliario.

En Lombardía, el corazón de Italia, no queda ni un solo hospital que no esté desbordado, el coronavirus ha castigado duramente a esta parte del país: 546 víctimas mortales en solo un día. Lombardía suma 3, 095 de fallecidos y un total de 25, 500 personas infectadas. Hoy, de nuevo, ha salido una caravana fúnebre con camiones militares desde Bérgamo, la ciudad más afectada, porque no hay espacio en el cementerio para tantos fallecidos a la vez.

Italianos mueren solos por evitar contagios de coronavirus

Las redes sociales nos han dado a conocer la situación fúnebre que viven las familias italianas. Algunos de los fallecidos de esta enfermedad tuvieron que morir solos, porque los hospitales no pueden arriesgarse a dejar entrar a familiares ante el alto riesgo de contagio.

“Lo que pasa es que los familiares, los hijos, saludan al padre (por teléfono) y le preguntan cómo está. El padre dice que está sufriendo, pero tiene esperanza. Terminada la llamada, muchas veces, después de tres o cuatro horas esa persona muere y debemos llamar nosotros a la familia”, cuenta a Ap el doctor Luca Lorini, de un hospital de Bérgamo, la ciudad más afectada de Italia.

En Italia, el 10% del personal sanitario está infectado de coronavirus. “Yo nunca lloro, es algo que no me sale. Es una pena. Lloro por dentro”, señaló el médico.

