Coronavirus: Grey’s Anatomy dona insumos médicos a hospitales en Estados Unidos

En medio de la crisis por el coronavirus covid-19 cada vez se vuelve más notorio la falta de implementos y suministros médicos en muchos hospitales a nivel mundial. Y es que ante el incesante aumento de casos en Estados Unidos algunas series televisivas decidieron poner su granito de arena durante esta pandemia.

Empresas como Louis Vuitton y Givenchy ya se unieron a esta cadena de solidaridad al dejar de fabricar perfumes para producir alcohol en gel y repartirlo en hospitales de Francia. Esta vez series como Grey's Anatomy y su serie spin-off Station 19 han hecho lo propio.

Grey's Anatomy dona implementos médicos a causa del nuevo coronavirus

La falta de material sanitario es una problemática que cientos de hospitales en España e Italia, países europeos con más infectados, tienen que enfrentar a diario.

Esta crisis sanitaria no solo afecta a Europa sino que también se ha extendido a centros médicos en Estados Unidos, nación que a la fecha registra más de 19 000 casos por covid-19.

Ante esta situación los productores de la reconocida serie de médicos Grey's Anatomy y Station 19 anunciaron que donarán cientos de máscaras, batas, guantes y otros artículos que suelen utilizar como vestuario durante las grabaciones.

"En la Estación 19, tuvimos la suerte de tener alrededor de 300 de las codiciadas máscaras N95 que donamos a nuestra estación de bomberos local. Estuvieron tremendamente agradecidos. En Grey's Anatomy tenemos una reserva de batas y guantes que estamos donando también ", comentó el showrunner Krista Vernoff en un comunicado a Good Morning America.

Así diversos hospitales locales y centros médicos serán beneficiados con esta muestra de solidaridad ante la grave crisis que está atravesando el sector de salud a consecuencia de esta pandemia global.

"Gracias a @ station19 y @shondaland por la donación de máscaras N95 para ayudar a proteger a nuestros bomberos durante nuestra respuesta COVID -19 #HeroesNotJustOnTV ", escribió un miembro del Departamento de Bomberos de Ontario en Instagram.

En Estados Unidos otras series se suman ante la pandemia por el covid-19

Grey's Anatomy y Station 19 no son los únicos programas estadounidenses que tienen como personajes principales a doctores y doctoras. Por ello The Good Doctor de ABC, New Amsterdam de NBC y The Resident de Fox también se han sumado a esta buena causa.

En Instagram compartieron imágenes en las que entregaban las donaciones a hospitales de Georgia, Vancouver e incluso al propio Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

"A todo el equipo The Resident , gracias por esta donación increíblemente generosa de equipo de protección personal (PPE) de su conjunto, que incluye batas, máscaras, guantes y todo lo que nuestros trabajadores de la salud necesitan para brindar atención segura a nuestra comunidad durante # COVID19 ", escribió en su pie de foto una de las doctoras beneficiadas de Georgia.

Y agregó "este tipo de apoyo comunitario significa mucho para nuestros proveedores de primera línea que están haciendo muchos sacrificios para dotar de personal a nuestros hospitales y cuidar a nuestra comunidad".