Juliana Oxenford ante compras excesivas: "Mucha plata para tan poco cerebro"

Juliana Oxenford usó su cuenta oficial de Instagram para mandar un contundente mensaje contra todas las personas que acudieron al supermercado y compraron todos los productos de aseo personal, dejando desabastecidos los locales comerciales, sin pensar en las personas que no tienen el mismo poder adquisitivo.

Como se recuerda, durante los últimos días las personas cayeron en la desesperación alarmadas por el coronavirus y su expansión en Perú, por ello decidieron acudir a los supermercados y compraron productos en cantidad desmedida. Las imágenes se viralizaron de inmediato, provocando una serie de reacciones en redes sociales, como es el caso de Juliana.

Juliana Oxenford en Instagram sobre compras por coronavirus

A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista dejó en claro que las personas no están pensando correctamente y solo reaccionan ante la histeria colectiva.

"Me cuido yo, me lavo las manos yo, como yo y el resto que se joda. Mucha plata para tan poco cerebro. Le estas quitando jabón a todos tus vecinos y mañana, a esos mismos que dejas desabastecidos, te estornudan en el ascensor y no hay carrito lleno que te salve. Como diría el profe: 'Pensá'", sentenció en la citada red social.

La figura de ATV es una de las artistas que se ha sumado a combatir la desinformación e intentar que las personas comprendan los errores que estarían cometiendo al perder la calma ante el coronavirus en Perú.