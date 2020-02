Mujer de 45 años celebró su fiesta de XV [FOTOS]

La celebración de los XV años es importante para una niña y para toda su familia. Es una fiesta dónde una jovencita es presentada a la sociedad; representa el final de una etapa infantil para pasar a la vida adulta, una etapa en que las jóvenes deberán asumir ciertas responsabilidades de mujer.

Hace unos días una mujer de 45 años decidió vivir la magia de los XV años con una ceremonia que ha sido captadas en fotografías, las cuales se han viralizado por las redes sociales.

Fue uno de los hijos de la feliz mujer, quien decidió publicar las imágenes de la celebración, abriendo un hilo en Twitter. Según escribe Saúl Ramírez, su progenitora no pudo tener su fiesta de 15 años cuando tenía esa edad por falta de recursos económicos.

Sin embargo, Lorena del Carmen Navarro, nos ha demostrado que nunca es tarde para cumplir los sueños anhelados, como celebrar tus 15 años a los 45.

En las imágenes de la red social, Lorena luce muy sonriente, posando junto a sus chambelanes y su esposo. Su vals estuvo ambientado por una canción de Ed Sheeran, lo que hizo sentir a Lorena como toda una princesa de cuento.

La ceremonia contó con todos los implementos tradicionales.: un gran vestido rosado, una tiara, zapatillas y por supuesto, el tradicional vals. Lorena se mostró muy feliz porque cumplió su sueño en compañía de sus hijos y su esposo.

My mom didn’t get to have a 15ñera when she was 15 so she had one at 45... look at how happy she was😩❤️ pic.twitter.com/Ujoyt4mcVW