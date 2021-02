Jennifer Lopez se despide de su extensa cabellera y acierta con dramático cambio de look

Jennifer Lopez es una de las celebridades a la que siempre podemos recurrir en búsqueda de inspiración en cuanto a looks novedosos y dramáticamente fabulosos que muestren la versatilidad de su estilo. La diva del Bronx no le rehúye a los cambios y así lo demostró con su más reciente look andrógino que no ha dejado indiferente a nadie.

De la mano de su estilista preferido Chris Appleton, quien también se encargó de aplicar las últimas coloraciones en su melena con la tendencia chunky o el crimped hair, la intérprete de ‘Let’s get loud’ sorprendió con un poderoso estilismo para la última portada de la revista Allure con motivo de su aniversario número 30.

La protagonista de “Jefa por accidente” venía anhelando dar con un cambio radical en su cabellera, según lo corroboró Appleton el pasado mes de diciembre en una entrevista con Page Six. La oportunidad se presentó y la actriz estadounidense redujo su extensa cabellera hasta obtener un look a lo garçon.

Como recordamos cortes de cabello como el pixie, el bob y el shag se mantuvieron entre los más solicitados en los salones de belleza. La tendencia por llevar el pelo muy corto viene desde algunos años y JLo encontró la ocasión perfecta para estrenarse con un fuerte, versátil y atractivo estilo.

Un look que ayuda a acentuar las facciones del rostro y que la modelo de orígenes puertorriqueños logró potenciar gracias al wet hair o efecto mojado. Un peinado sencillo, pero que le brinda más elegancia y sofisticación a cualquier estilismo.

Hablan los expertos

Según explica el experto Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, para Vogue.es el nuevo corte de pelo de JLo es “muy versátil que permite jugar con el efecto húmedo, pero que también puede peinarse hacia atrás, marcando un tupe o con la raya muy marcada y los laterales engominados”. Un corte que también se asomó por la pasarela de primavera-verano 2021 de la casa italiana Versace.