Reino Unido prohíbe el uso de filtros de belleza a las influencers en Instagram

Todos alguna vez hemos utilizado algún filtro en Instagram o en alguna red social para tratar de camuflar alguna imperfección y mejorar el aspecto del rostro. Pero, ¿qué sucede cuando las influencers de belleza lo utilizan excesivamente para publicitar cosméticos y resaltar sus cualidades? Puede considerarse como publicidad engañosa.

En Inglaterra, el organismo de autocontrol publicitario británico Advertising Standards Authority (ASA) se encargó de poner un freno hacia esta mala praxis y prohibió el uso de filtros “engañosos” en caso se detecte que lo utilice una influencer -ya sea que este contenido esté patrocinado o no por una marca cosmética- y la marca pueda obtener un beneficio compartiendo la publicación. En caso se infrinja el ente regulador solicita a la marca que retire el contenido.

La decisión del organismo se dio como resultado de la denuncia de una usuaria inglesa llamada Sasha Pallari quien alzó su voz de protesta ante las imágenes irreales que ofrecen las influencers sobre ciertos productos de belleza. Una forma de engañar a los usuarios con falsos estándares que no pueden alcanzar.

Después la denuncia realizada en Instagram la joven llevó su preocupación a la ASA y después de medio año al fin obtuvo una respuesta contundente al observar las primeras sanciones sobre las stories de influencers locales para Skinny Tan Ltd y Tanologist.

“No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje, no pasa nada si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro. Lo que no está bien es engañar a tu audiencia para que se gaste el dinero en productos cosméticos que no dan los resultados que tú les haces creer. Deja de filtrar tu piel para vender”, expuso la joven en Instagram.