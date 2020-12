Ivana Yturbe estrena romántico outfit veraniego ideal para celebrar las fiestas

Ivana Yturbe siempre aprovecha cada oportunidad que se le presenta para exhibir su pasión por la moda a través de impresionantes outfits. Esta Navidad no fue diferente, pues la ex chica reality lució un romántico estilismo que no ha pasado desapercibido.

En Instagram, Ivana Yturbe compartió una serie de postales de la cena que organizó junto a su familia directa, junto a su ahora prometido el jugador de fútbol Beto Da Silva. Para la ocasión, la modelo eligió un elegante y delicado atuendo, ideal para la temporada primavera-verano que todas podemos replicar para lucir fabulosas. A continuación, te contamos todos los detalles.

Para la velada de Nochebuena, Ivana Yturbe llevó un top crema con un pronunciado escote, mangas estilo ‘off shoulder’ y acabado tejido, que acompañó con unos pantalones palazzo rosados de corte high waisted. Esta es una combinación clásica de elementos que nunca fallan en estilizar la figura y darnos un look moderno y sofisticado.

Muchos pensarán que debido a su longitud, los pantalones palazzo son únicamente para chicas altas, sin embargo personajes como Ivana Yturbe nos demuestran lo contrario. La clave está en elegir un corte alto y ajustar la basta a nuestro tamaño para conseguir un look favorecedor. Con este atuendo, la ex chica reality logró una combinación fresca, romántica y trendy que estilizó su figura y la hizo lucir fenomenal. Además, gracias a elementos como el top tejido con hombros off shoulder, y el color ‘baby pink’ de su pantalón (los responsables de ese acabado dulce y delicado), este conjunto resulta ideal para el verano. Y tú wapa ¿te animas a llevar tu propia versión de este look?

El regreso del ‘baby pink’ para el verano

De acuerdo a importantes portales de moda como Vogue, el ‘baby pink’ regresará a las tendencias de moda y tendrá protagonismo en los looks para la temporada primavera-verano. Ligero y elegante, para looks estilo-muñeca que son todo menos vulgares. Un poco de romance nunca lastimó a nadie. Lo hemos visto en las pasarelas de Chanel, Chloé, Alexander McQueen y más,” expresaron los expertos.