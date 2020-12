Kim Kardashian y el polémico traje que estrenó en Navidad

Kim Kardashian nunca pierde una oportunidad para hacer un statement a través de sus looks de belleza u outfits, y esta vez no fue diferente. ¿A qué nos referimos? La socialité ha vuelto a causar polémica gracias al extravagante atuendo que eligió para celebrar la Navidad con su familia.

Este año ha sido uno de los más bizarros dentro de la historia moderna, y de alguna forma, el outfit navideño de Kim Kardashian trató de encarnar ese sentimiento dentro de sus diseños y acabados. Si otros looks de la creadora de la firma de cosméticos KKW han dejado a sus seguidores con conmocionados, este atuendo sin duda los dejó con la boca abierta.

En Instagram, Kim Kardashian compartió una serie de fotografías de su ostentoso outfit verde hecho a medida. La pieza de alta costura, firmada por Schiaparelli contó con un corpiño de cuero moldeado (con abdominales incluidos) y una falda de terciopelo de seda verde con una gran apertura lateral. Para complementar su look, la empresaria llevó unos aretes de serpiente extra grandes y una trenza XL.

El outfit de Kim Kardashian causó revuelo entre sus seguidores, pues no muchos compartieron el gusto por la estética del atuendo. De hecho, el look de verde fue comparado por múltiples cibernautas con otros elementos como ‘Hulk’, insectos, 'Las tortugas ninja', etc. No obstante, pese a los comentarios (positivos y negativos), podemos notar que la socialité se sintió fenomenal con su pieza a medida, ¡hecho que la hizo resaltar y volver a hacer noticia!