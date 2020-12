Viste de rojo como Jennifer Lopez con un deslumbrante vestido de tul y capas

Jennifer Lopez es poseedora de un estilo único que siempre logra captar nuestro radar de moda. La diva del Bronx no dejó pasar la Navidad para llevar un outfit que refleje un poco más de su personalidad y que nos constata que el vestido rojo sigue siendo una gran apuesta para esta celebración.

Y es que en esta fecha vimos a muchas famosas nacionales luciendo el rojo en diversos looks para estas fiestas. Una alternativa a la que la cantante de orígenes puertorriqueños tampoco fue ajena pues si bien este tono es uno de los más arriesgados es uno de los que mejor le van a todas.

Así no solamente JLo nos invitó a vestirnos de rojo durante las fiestas navideñas sino también Kendall Jenner quien también supo coronar su noche con un outfit fabuloso. La hermana menor del clan Kardashian prefirió llevar un estilo minimalista con una bata de seda y un vestido con detalles de flores rosa y una abertura de lado que le dieron ese toque chic y sexy.

Jennifer Lopez y su outfit total red de Navidad

En Instagram la intérprete de “Let’s get loud” echó mano de un armonioso look que no pudo pasar desapercibido por la prensa nacional e internacional. Y es que como recordamos JLo es una de las prescriptoras de estilo y tendencias más influyentes en moda.

El tul y las capas fueron los protagonistas de su deslumbrante vestido que derrochaba elegancia por su aspecto voluminoso, elegante y sofisticado. Para complementar su look empleó uno accesorios plateados que le dieron un contraste necesario para impulsar su estilismo.

Desde Vogue.es confirman que los vestidos rojos se convirtieron en una de las tendencias más irresistibles del otoño 2020. ¿La razón? “Su tonalidad favorecedora tanto en verano (pocos resaltan así el bronceado) como en invierno nunca pasa de moda y siempre tiene un hueco en las colecciones, independientemente de la estación”, explican.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres apostar por un estilo más in recuerda que “hay un vestido rojo esperando para cada mujer y una invitación directa para ser llevado a todas horas” -comentan en el portal Vogue.es-.