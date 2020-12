Apuesta por un look total white como Michelle Soifer para este verano

Michelle Soifer sabe cómo incorporar prendas trendy para impulsar sus outfits en todo tipo de ocasión. Y estas fiestas navideñas fueron el escenario perfecto para que la integrante de “Esto es guerra” luciera un sofisticado estilismo empleando un look monocromático.

Cuando se trata de buscar opciones prácticas que combinen elegancia y sofisticación entonces podemos optar por el siempre correcto look total white. Una forma fórmula sencilla para conseguir un estilo minimalista que consiste en usar patrones con el mínimo aderezo, siluetas que caen límpidas y colores neutros, según refiere el portal de moda Vogue.

Para este look Michelle Soifer se decantó por un top con escote de cuello redondo y mangas de acero junto con un pantalón de tiro alto high waisted que complementó con unos zapatos nude de tacón.

Tips para llevar looks monocromáticos

Ya anteriormente Alondra García Miró nos mostró cómo prefería llevar el look total white para un día de verano: una blusa con mangas ¾ ligeramente abullonadas, con un escote redondo y de corte ceñido, la cual combinó con unos pantalones high waisted de boca ancha y uno zapatos peep toes de plataforma nude.

Y si bien en este caso Michelle Soifer no optó por complementar su look con algún accesorio en particular existen algunos tips para destacar con esta propuesta. Según explican desde Glamour.mx algunos trucos para llevar los outfits monocromáticos, entre ellos crear contrastes con diferentes tonalidades del mismo color y jugar con las texturas. Asimismo, resaltar el poder de emplear accesorios lentes, bolsos, cinturones, diademas, sombreros, aretes, anillos o collares para elevar el look al instante.

Asimismo, desde Glamour.mx señalan que “si bien es muy fácil armar un outfit monocromático y hacer que combine, el verdadero truco está en hacerlo realmente único, interesante y especial según tu personalidad y la ocasión en la que busques usarlo. Puedes hacerlo tan divertido, sofisticado, chic, cool, glamouroso, sexy, sporty o minimalista como quieras”. Así que ya lo sabes wapa esta temporada puedes inspirarte en las famosas peruanas y apostar por un look total white.