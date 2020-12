Amy Gutiérrez muestra cómo llevar un look total red con biker shorts en Navidad

Amy Gutiérrez disfrutó las fiestas navideñas en compañía de su familia y así como muchas celebridades del medio local compartió algunas postales en Instagram junto a sus seres queridos. Y, por supuesto, nuestro radar de moda no podía pasar por alto el look que empleó para aquella ocasión.

La cantante peruana dejó en manos del total red -a excepción de una prenda-el protagonismo de su look. Un color clásico y con mucha personalidad que le va muy bien a todos los tipos de piel por lo que siempre será una excelente opción para destacar.

En este caso Amy Gutiérrez combinó una maxi blusa roja de mangas ¾ -que también aparenta la imagen de un vestido camisero- y cuello en V y unas botas vaqueras rojizas. Dos elementos que conformaron parte esencial de su outfit.

No obstante, otro elemento que casi pasó desapercibido, pero que también formó parte de su look fueron sus biker shorts. Una prenda sumamente versátil y que en este caso ayudó a complementar su look. Y es que la facilidad de este elemento es que puede ser llevado a un lado más formal -como en este caso- o en una versión más casual. ¿Y tú wapa cómo te animarías a llevarlo?

Biker shorts como posible tendencia para la primavera-verano 2021

Durante los últimos años los biker shorts han tomado protagonismo por lo que durante la Semana de la Moda de París no sorprendió que firmas internacionales la volvieran a emplear dentro de sus pasarelas.

De acuerdo a la revista Vogue los nuevos diseños de biker shorts no solo se presentan en sus versiones más clásicas que se ceñían en el color negro sino que también apuestan por otros modelos con estampado de flores.