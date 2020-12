Ilumina tu mirada y lúcete como Silvia Cornejo con esta técnica de maquillaje

El maquillaje es una poderosa herramienta para potenciar nuestra belleza y en estas fiestas de fin de año no podemos obviar algunos pasos para impulsar nuestro look. En esta época navideña Silvia Cornejo nos propone un make up perfecto para destacar nuestra mirada.

Como recordamos durante la pandemia las tendencias en maquillaje se enfocaron en la zona superior del rostro, principalmente en la zona de las cejas y los ojos. Áreas que debido al uso constante de la mascarilla debemos enfatizar y priorizar al momento de preparar nuestra rutina de make up.

Por ello conversamos con el asesor de imagen Alexander Casas para conocer más a fondo sobre el beauty look que utilizó Silvia Cornejo para darle un upgrade a su estilo con un maquillaje soft.

"Como es Nochebuena el color rojo lo utilicé para dar profundidad a la zona de transición y el iluminador no solo lo usé en los pómulos y en la punta de la nariz sino también como sombra. Esto da un efecto como que el párpado móvil da más luz y resalta los ojos y el labial también tiene un toque de luz en el medio”, comentó Casas para Wapa.pe.

“Ello se consigue gracias a una técnica en el que, por ejemplo, pones un color de labial como base y en el medio le pones un labial beige o nude y lo difuminas con el dedo meñique. Un efecto que da la impresión que los labios son más voluminosos", agregó.

Asimismo, nos explicó la importancia de emplear un labial de alta cobertura pues no transfiere y eso evita que se traspase y manche la mascarilla al momento de retirarla del rostro. Así que ya lo sabes wapa no dudes en seguir estos consejos para conseguir un maquillaje maravilloso durante estas fiestas.