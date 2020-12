Enamórate del vestido etéreo de princesa de Disney que usó la hija de Tilsa Lozano

Tilsa Lozano tiene un gusto por la moda que demuestra a través de sus outfits. Una afinidad que también comparte con su hija Valentina, quien recientemente cumplió cinco años de edad y lo celebró luciendo un sublime look inspirado en una de las princesas más populares de Disney.

En Instagram la ex Miss Playboy TV Latinoamérica e Iberia realizó una emotiva publicación al conseguir cumplirle el deseo a su pequeña de convertirse en la protagonista de la película animada de 1950, la tan querida Cenicienta.

En las imágenes podemos ver un precioso estilismo en el que la ex conductora de televisión no pasó por alto ningún detalle. Razones por las que su look no podía pasar desapercibido en nuestro radar de moda.

La hija de Tilsa Lozano y su vestido de tul estilo Cenicienta

El protagonista principal de su outfit fue su radiante vestido del atelier Cassidy props. Un modelo que llevó detalles románticos en la parte superior gracias a sus mangas abullonadas de tul y al lazo que envolvió su pequeña cintura. En el corpiño el modelo traía aplicaciones de pedrería que se superpusieron al forro de tela satinada y crearon un contraste con la voluminosa falda de doble tul que le dio un toque mágico y etéreo.

Para redondear su hairstyle la joven utilizó un semirrecogido que dejó un par mechones sueltos para darle un toque más chic a su peinado. Y, por supuesto, no podía faltar una ligera tiara celeste que, junto a un ligero make up natural con un poco de gloss en los labios, le puso el broche final a su beatuy look.

El uso del tul en los vestidos para niñas

El tul es un tejido elaborado por pequeños rombos o hexágonos que puede estar elaborado de seda o también de materiales sintéticos como el poliéster. Gracias a su estilo vaporoso y etéreo es uno de los materiales más usados para crear vestidos de gala estilo princesa para niñas. Recordemos que anteriormente la hija de Adamari López también nos encantó con un sublime vestido de tul amarillo.