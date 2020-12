Vania Bludau modela el vestido de animal print que querrás llevar este verano

Vania Bludau se encuentra nuevamente en la ciudad de México y como toda amante de la moda no podía dejar de mostrar sus mejores estilismos a través de sus redes sociales.

En Instagram la ex integrante de “Esto es guerra” compartió una postal luciendo un vestido con el print más aguerrido y de origen salvaje que trasmite fuerza y seguridad: el estampado de leopardo.

Como recordamos el verano ya arribó a nuestro país y para destacar nuestro estilo podemos echar mano de prendas que se amoldan a nuestra figura y uno de los must have son los vestidos. Para este look Vania Bludau optó por llevar el animal print en su máxima expresión en un vestido de corte ceñido y escote en V que combinó con unas sandalias romanas altas, un calzado versátil que destila moda y frescura con un estilo único. Un match perfecto para esos días de sol que cada vez son más frecuentes.

“El calzado en Roma era el símbolo evidente de la clase y era lo que permitía identificar la clase social a la que pertenecía quien los llevará. En la antigüedad se conocían como soleae y dejaban al descubierto gran parte del pie. Usualmente este tipo de calzado era de cuero con una base de madera y cuero grueso en forma de la plantilla del pie”, refieren desde el portal Sandaliasromanas.net acerca del origen de este zapato.

¿Cuál es el origen del animal print?

El animal print tiene sus orígenes a la época de las cavernas cuando se utilizaban las pieles de los animales ante la necesidad cubrirse del frío. Con el paso del tiempo diseñadores de moda comenzaron a imitar el efecto de la piel de animales como el leopardo, la cebra, la serpiente, el pitón y la cebra.