Disfruta el verano con un bikini con print de lunares como Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo sabe muy bien como elevar sus estilismos a otro nivel con prendas frescas, cómodas y con prints que la mantengan a la vanguardia de las nuevas tendencias de moda.

Razón por la que la conductora de “Esto es guerra” no puede estar alejada de nuestro radar y esta vez nos trae un outfit romántico con la prenda que no puede faltar en un día de playa, los trajes de baño. Para este look incluyó el estampado de lunares, un clásico que es considerado por muchas expertas de moda como todo un must y se mantiene vigente esta temporada.

La ex chica reality se enfundó en un bikini turquesa oscuro que llevaba diminutos prints de lunares con blondas en la parte superior, detalle que le añadió el toque romántico, y trusa de tiro alto -corte diseñado para ajustar la zona del abdomen y darle más realce a otra zona del cuerpo-.

Una opción que no tiene pierde y que sobrevivirá con el paso de los años para llevarlo verano tras verano. Los lunares siempre consiguen apoderarse del street style y si te encanta la estética clásica y romántica éste podrá convertirse en el protagonista de tu look de playa ya sea en un traje de baño o en una prenda que complemente tu outfit como un kimono, top, falda, vestido o short.

“Los lunares son uno de esos estampados que sobreviven temporada tras temporada y que nunca desaparecen. En mayor o menor medida, ya sea como protagonista de tus looks o en pequeños detalles como accesorios, aparece siempre en infinidad de colecciones, y este año se ha coronado de nuevo como una de las grandes tendencias de moda de la primavera verano”, sostienen desde la revista Hola.es.

Desde el portal Vogue confirman que el estampado de lunares volvió a ser tendencia la temporada de primavera-verano 2020 en donde se observaron variaciones de tamaño, posición y formas de combinarlo.

Un recurso sencillo para usar este estampado es mezclar distintos tamaños - en su versión XL y la más reducida- de forma que podamos conseguir un efecto parecido al que podríamos obtener haciéndolo con otro tipo de patrones o prints. Así que lo sabes wapa no hay excusas para dejar de lado al estampado de polka dots este verano.