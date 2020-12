3 extraordinarios peinados para celebrar la Navidad a lo grande

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de visibiliza tu amor por esta celebración que a través de un asombroso look de belleza. Por ello, a continuación te damos tres ideas de peinados navideños que puedes usar esta noche buena o durante el mismo veinticinco.

Árbol navideño

Puedes lucir un verdadero árbol de Navidad en tu look de belleza, tan solo tienes que peinar tu cabello hacia arriba y fijarlo (con una herramienta al medio o con laca). Luego de conseguir la forma, decora tu árbol con bolitas, charms, escarcha y si gustas incluso puedes teñirlo temporalmente de verde. Si no quieres algo tan llamativo, puedes dejar tu cabello suelto y decorarlo normalmente.

Luces para brillar

Las luces LED ingresaron al mundo de la belleza y ahora las puedes usar en tu peinado. Muchos aseguran que la mejor forma de sujetar las luces es con un trenzado, pero si prefieres tener algo menos complicado, puedes optar por accesorios con la forma de luces para conseguir un look igual de encantador.

Con escarcha

Puedes llevar un peinado con trenzas y decorarlo con una especie de guirnalda con escarcha y brillantes para decorar tu cabello. Puedes recrear un árbol navideño, usarla como acentos de color o crear pequeñas coronas que te de un look maravilloso.

Así que ya lo sabes wapa, elige tu peinado favorito y no dudes en estrenarlo esta Navidad para lucir un look lleno de magia. Eso sí, no olvides cuidar tu cabello usando protector de calor si usas herramientas como planchas o curlers y lavarlo muy bien si llegas a emplear laca u otros productos.