Mirella Paz revive moda noventera con vestido de verano para entallar figura

Mirella Paz posee un estilo de moda que oscila entre lo casual y sport por lo que suele apostar por prendas ligeras que la mantengan cómoda y entallen su figura al mismo tiempo.

Y aunque los vestidos no formen de los must have de su guadarropa -por lo que hemos podido notar a través de las postales que comparte en Instagram- la cantante peruana tampoco elude esta prenda.

La ex conductora de televisión captó nuestro radar de moda con uno de sus más recientes outfits en donde empleó un vestido perfecto para la temporada de verano -que ya no falta casi nada-.

El modelo que empleó se trató de un diseño de cintura alta con tirantes delgados negros y corte ceñido de un material similar al cuero. Un vestido que se complementa con una camiseta de mangas cortas de color sólido que generalmente suele ser blanco.

La tendencia de llevar el polo por debajo del vestido

Según refieren en el portal Elle llevar camisetas blancas debajo de vestidos de tirantes forma parte de un 'flashback' a los 90. Y hace unos años tuvo su comeback pues se puede recrear con todo tipo de vestidos para ocasiones incluso más elegantes. Así la camisa o polo le da un twist completo al look que estés proponiendo. Puede que sea complicado vestirse con capas, pero cuando das con la fórmula te sienta bien.

“Ya sea por un gesto de nostalgia o por la necesidad que impone esta primavera que no arranca, llevar camisetas bajo vestidos de tirantes vuelve a verse muchísimo en las tres dimensiones que vertebran ahora mismo la moda (es decir, Instagram, las calles y la moda)”, refieren desde Glamour.