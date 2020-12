Michelle Soifer se adueña de portada de revista Cosas con vestido licrado con pedrería

Michelle Soifer ha demostrado tener un gusto por la moda que hemos podido constatar a través de sus últimos outfits. Y es que la integrante de “Esto es guerra” no deja de sorprender con esplendorosos estilismos que combinen elegancia y feminidad.

En esta ocasión la dueña de “Yali extensiones salón” captó nuestro radar de moda gracias al glamuroso y armonioso vestido nude, firmado por el reconocido diseñador peruano Augusto Manzanares, que lució para la portada de la revista Cosas.

El traje fue elaborado con tela licrada bordada en pedrería fina en donde según nos explicó el diseñador peruano Gerardo Cuya Casas “el tul da la transparencia y la pedrería tapa las zonas donde quieres crear el efecto deseado”. Un truco óptico bastante empleado en donde se busca que la tela se camufle y se obtenga la sensación de una segunda piel.

Además, el asesor de imagen Alexander Casas explicó para Wapa.pe que “la textura de la transparencia que le dió un toque sexy, sofisticado y fashionista. Los flecos que tiene este traje le otorgan caída y movimiento a la prenda”.

Michelle Soifer y su beauty look

Para analizar a profundidad el beauty look consultamos con Alexander Casas los detalles de su make up y hairstyle. “Ella recientemente está utilizando bastante tonos nude. Me parece que emula el estilo de maquillaje que emplea el clan Kardashian: labios muy definidos en tonos nude y camel con un poco iluminación en los labios (puntos de luz que se colocan en la parte del medio del labio superior e inferior)”, comentó.

Asimismo, refirió que “el contouring que le realizaron también le quedó muy bien; sin embargo, ya no es necesario que se le aplique en gran cantidad pues ahora su rostro se luce contorneado naturalmente”.

Además, añadió que “el exceso de extensiones de pestañas carga mucho sus ojos y genera que se reduzca un poco su mirada” y en cuanto a su cabello sugirió que “su melena tampoco requiere gran cantidad de extensiones para verse más estilizada pues se ve un poco denso y le quita movilidad”.