'Body-con', el vestido que Isabel Acevedo lleva para enfatizar su figura

Isabel Acevedo tiene una gran pasión por la moda que no duda compartir con el mundo cada vez que la oportunidad se le presenta.

Con el paso del tiempo, la popular ‘Chabelita’ ha logrado ser considerada un referente de estilo dentro de la farándula nacional. ¿El motivo? En múltiples ocasiones, Isabel Acevedo nos ha demostrado todo el potencial de su vena fashionista, hecho que captó la atención de nuestro radar de moda en más de una oportunidad. Esta vez no fue diferente, ya que la ganadora de ‘Divas’ sorprendió con un arriesgado outfit ideal para la temporada primavera-verano.

En sus historias de Instagram, Isabel Acevedo compartió unos clips en donde luce un coqueto vestido rosado. La pieza de acabado ceñido contó con un cuello alto, mangas largas y una falda de corte mini que terminó a mediados del muslo.

Sin duda, lo que más nos llamó la atención del outfit de Isabel Acevedo fue el corte ceñido de su vestido. También conocido como ‘body-con dress’, este modelo se ha vuelto muy popular dentro de la moda urbana gracias a su versatilidad; ya que puede ser usado en diferentes estaciones y con todo tipo de accesorios (tacones, zapatillas, cascas de cuero, denim, etc.). Además, es un arma infalible para destacar la figura y resaltar nuestro lado más sensual. Si bien la ‘Chabelita’ usó un modelo con mangas largas, tu puedes elegir uno más fresco para este verano.

Sobre el ‘body-con dress’

Los vestidos ‘body-con’ causaron sensación desde la década de los noventas cuando celebridades como Paris Hilton y Kim Kardashian los elegían como sus outfits predilectos para ir de fiesta. Veinte años más tardes, este look vuelve a las listas de tendencias con un acercamiento “más elegante”, explicó Elizabeth von der Goltz, directora de compras globales de Net-a-Porter al portal Who What Wear. Esto es gracias a firmas como Jacquemus, Bottega Veneta, Proenza Schouler y más, que presentaron su versión 2020 del body-con que trata menos de materiales restrictivos y más de tejidos favorecedores, suaves y cómodos. "Fue interesante ver cómo las marcas recuperaron lo sexy, pero con un estilo más moderno y actualizado", dijo Elizabeth von der Goltz al mismo portal.