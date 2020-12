El futuro de la moda post pandemia

Escribe: Sandra Andrade, Diseñadora de modas y jefe de marketing de CEAM

La moda es una industria que responde a los cambios sociales y se va adaptando o evolucionando según lo haga el mercado, y dado que la pandemia nos ha hecho cambiar nuestro día a día, la moda tiene que adaptarse a las nuevas necesidades y eso incluye ropa cómoda, funcional y duradera.

Una de las cosas que la pandemia ha visibilizado es la necesidad de cuidar el medio ambiente, que es una macrotendencia que vemos desde hace ya algunos años, por eso muchas grandes marcas han cambiado sus procesos de fabricación y también los insumos; también hemos visto la aparición de pequeñas marcas cuyo fin es el de ser sostenibles.

No hay un panorama claro de por dónde irá la moda, pero si tenemos claro que definitivamente será diferente, es por eso que hoy además de preocuparnos por los atributos del producto que ofrecemos, tenemos que aprovechar estos momentos para construir marcas, el mercado peruano tiene mucho espacio para ellas, estamos acostumbrados a que lleguen del extranjero, pero la verdad es que dentro tenemos gran calidad, solo falta enfocarnos en crear buenas relaciones con nuestros clientes, necesitamos crear vínculos fuertes. Y creo que este punto se va entendiendo poco a poco, lo hemos visto con el incremento de interesados en nuestra carrera de Gestión de Moda y los diferentes programas que tenemos relacionados a ese tema.

Con la moda el futuro siempre es cercano, porque todos los que trabajamos en ella tenemos que vivir años adelantados para poder atender las demandas de nuestro consumidor a tiempo y lo que vemos en este momento es la necesidad de prendas básicas, que sean capaces de permanecer en nuestro clóset por al menos una década y aquí viene un gran reto para los diseñadores, que por años han vivido acelerados pero hoy se vive una especie de pausa que van a tener que plantear en sus diseños, acabados y en las fibras que utilizan, ya que van a tener que ser prendas capaces de resistir (como era antes).

El COVID-19 ha permitido que muchas marcas y comercios entren al mundo online, hoy vemos pequeñas marcas independientes que han crecido más que nunca durante esta pandemia, y es porque supieron responder a la necesidad de sus consumidores mediante plataformas digitales, hace un año entendíamos que una marca podía no tener un carrito de compras en su web, hoy no. Y todo esto se da porque como dije al inicio la moda se adapta a los cambios sociales, y si no podíamos salir y necesitábamos ropa cómoda, entonces las marcas debían buscar la forma de hacer llegar sus productos, así que ganaron las que supieron adaptar sus productos y la forma de hacerlos llegar a sus clientes.