El look de verano que Yahaira Plasencia quiere poner en tendencia

Yahaira Plasencia quiere marcar su propio estilo y tras el lanzamiento del videoclip de su última canción “Ulala”, que incluye su propio challenge, nos demuestra que busca hacer una diferencia con sus looks.

Como sabemos la moda es una forma de expresar nuestra personalidad y nuestros outfits también pueden decir mucho sobre quiénes somos y a qué apuntamos. En esta línea, la intérprete de “Cobarde” se apuntó con una tendencia vintage con la brilló durante su presentación en “Esto es guerra”.

Anteriormente la cantante de salsa había mostrado su predilección por las pañoletas al sincronizar su look de playa con el de su hermana Silvana-. ¿La razón? Este accesorio puede levantar cualquier en cuestión de segundos y ayuda a proteger el cabello de los efectos de los rayos solares -aunque también lo podemos llevar en cualquier estación del año-.

Esta vez la intérprete de “Y le dije no” optó por incluir nuevamente una pañoleta -blanca y con estampado dorado- dentro de su look para lucirlo como una top. Para complementar su look utilizó unos pantalones blancos con accesorios brillantes y unos aretes de aro XL.

Un estilismo con el que viene publicitando su nueva canción y del que podemos utilizar si también somos amantes de los accesorios. Las pañoletas no solamente se pueden usar a la cabeza con un lazo por detrás, sino que también podemos utilizarlo accesorio en el cuello o podemos anudarle debajo de la barbilla para lucirlo como se estilaba en los años 60 o 70.

Las pañoletas son mucho más versátiles de lo que parecen y le agregan un toque fashionista a cualquier look. Motivos por los cuales este verano Yahaira Plasencia lo está usando como parte de su sello personal. ¿Y tú wapa también te animas a incluirlo en tus outfits?

Yahaira Plasencia y su look en Esto es Guerra