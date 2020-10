Marina Mora marca tendencia con outfit ideal para las tardes de calor

Marina Mora siempre comparte con sus seguidores en Instagram sus mejores tips de belleza y moda con las últimas tendencias para la temporada de primavera- verano. Y esta vez no fue la excepción por lo que mostró un estilismo muy sencillo, cómodo y fresco para las tardes de calor.

Y es que como hemos notado el clima todavía se mantiene un poco inestable por lo que conviene adecuarse a los cambios de temperaturas con outfits versátiles. Dentro de las prendas que son nuestras grandes aliadas para esta estación tenemos las faldas y vestidos -si eres de la que gustan llevar looks clásicos-.

“En esta época del año uno de mis vestidos favoritos son los vestidos de algodón y para la tarde cuando empieza a bajar la temperatura hoy me provocó ponerle una casaca jean para hacer mi look más casual. Y como siempre cuido mis ojos usando gafas de sol y medida.

Marina Mora tiene claro que es muy importante verificar la calidad de las prendas que vamos a utilizar y sobre todo el material. Por ello ex reina de belleza opta por llevar vestidos de algodón que son muy frescos.

Y es que para crear un look casual solo necesitamos combinar algunas prendas básicas con otras más coloridas -ya sean prints o diseños asimétricos- para darle un impulso a nuestros looks. ¿Y tú wapa con cuál de sus dos looks de primavera te quedas?