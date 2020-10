Luciana Fuster muestra cómo llevar el print de vaca a otro nivel

Luciana Fuster es una de las famosas peruanas que no pasa por alto ningún detalle dentro de sus outfits. Y es que la integrante de “Esto es guerra” tiene muy presente la moda en su vida por lo que siempre incluye detalles que le den un plus a sus looks.

En esta ocasión la conductora de “Onda Cero” echó mano de uno de los ‘prints’ favoritos de las fashionistas: el estampado de vaca. Un estilismo que no solo lució ella sino también su mascota con quien sincronizó su outfit para derrochar ternura y estilo.

¿Cómo incluir el ‘cow print’ en nuestros looks?

Para llevar este tipo de estampado tenemos un abanico de posibilidades. Famosas como Gigi Hadid, Victoria Beckam o Meghan Markle ya lo han hecho al incluirlo en abrigos, vestidos y zapatos de tacón.

En este caso Luciana Fuster optó por incluirlo en su outfit de dos formas: en su casaca de peluche y su manicure. Y es que si eres amante del animal print existen muchísimas formas de llevarlo en tus outfits con mucho estilo.

Los accesorios son otra gran herramienta para modelar los ‘prints’ ya que podemos usar ganchos, vinchas, diademas o carteras para lucir este estilismo. Y si te gusta el estampado de leopardo Marina Mora nos enseñó cómo incorporarlo en un outfit de verano.

No cabe duda que el ‘cow print’ se mantiene más vigente que nunca así que no dudes en incluirlo en tus looks de verano si te encanta tanto como a nosotras -o a Luciana Fuster-.