Influencer de moda desata polémica al posar frente a incendios

¿Hasta dónde se puede llegar para obtener ‘likes’ en redes sociales? Esta es una pregunta que conviene poner a la palestra luego que la influencer de moda Colette LeClair publicó una instantánea en Instagram luciendo un vestido naranja y teniendo como fondo algunos rezagos de los incendios forestales que azotan la ciudad de California.

A simple vista la imagen nos muestra a un joven luce sonriente con un extenso vestido largo de capas naranjas mientras disfruta de un día de playa. Sin embargo, las críticas vinieron cuando algunos de sus seguidores aseguraron que la influencer optó por dicho ambiente pues “combinaba” con su outfit, el cual luego sería puesto en venta según declaraciones a Elle Magazine.

Después de la ola de comentarios duros hacia la Blogger, la joven optó por cambiar la descripción de la publicación y desactivar los comentarios, negando que haya tenido intención de utilizar superficialmente el desastre natural que a la fecha ha provocado la muerte de 30 personas en Estados Unidos.

“Para aclarar, manejé hasta la playa en mi última noche en la ciudad y tomé fotos, me encanta tomar fotos. He tomado fotos durante los últimos 3 años en esta ciudad. Me encanta esta ciudad. Ahí han estado ocurriendo incendios durante semanas. Es devastador. Envío mis oraciones por las personas que están lidiando con los incendios”, explicó.

Actualmente existen decenas de incendios en todo el oeste de Estados Unidos y varios de ellos podrían agravar la vida de millones de personas al contaminar el aire y dañar las zonas vegetales. Asimismo, el motivo por el cual el cielo se torna anaranjado se debe al resultado de las cenizas y el humo de los incendios, según el el Distrito del Aire del Área de la Bahía, la agencia de control de la contaminación del aire.

Cabe recalcar que no es la primera vez que influencers emplean este tipo de problemáticas o coyunturas para generar mayores reacciones en redes sociales sin un apoyo verdadero a la causa.