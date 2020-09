Maju Mantilla muestra su look más osado con una prenda que nunca pasa de moda

Maju Mantilla es una de las famosas peruanas que gusta mostrar sus estilismos preferidos en redes sociales. Y esta vez nos ha sorprendido con un outfit en el que lleva una prenda que es un básico de todo guardarropa para crear múltiples looks.

En Instagram la ex Miss Mundo superó sus outfits anteriores con esta combinación de prendas en la que mejoró su style con un blazer blanco, el cual se convirtió en el protagonista.

Para este outfit Maju Mantilla utilizó un pantalón palazzo de seda y de tiro alto. Para darle un ‘upgrade’ a su estilazo le agregó un cinturón negro para acentuar su cintura y llevar con mucho estilo su prenda básica de armario.

Además, para levantar su look le agregó unos aretes Xl con flores que destacaron su outfit con mucho estilo. Si bien en otras ocasiones Maju Mantilla, quien no es ajena a las tendencias, nos mostró looks en donde prefiere la moda ‘loungewear’ para estos días en casa, esta vez se decantó por un outfit más elegante.

Maju Mantilla y su look de invierno con nueva versión de las botas XL

La ex Miss Mundo mostró un estilismo osado, pero con una dosis de elegancia que impresionó a más de un centenar de sus seguidores que no dudaron en resaltar su belleza.

Las botas mosqueteras se pueden combinar de diversas formas, las faldas, jeans, leggings y vestidos van muy bien con este tipo de calzado. En este caso Maju Mantilla decidió ir más allá de estos clásicos modelos y eligió unos shorts oscuros.

Pero, el detalle que más llamó la atención de su outfit fue el novedoso diseño de sus botas de piel negra que llegaban por encima de su rodilla tenían un ligero rasgado. Si bien otras famosas de la farándula local como Melissa Klug y Yahaira Plascencia hasta ahora no habíamos visto un modelo igual.