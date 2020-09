Danna Paola se apunta a la fila de las rubias con este inesperado cambio de look

Danna Paola vuelve a renovar su look con un nuevo tono de cabello que nos confirma su predilección por el rubio. Y es que desde que comenzó la cuarentena la cantante mexicana ha comenzado a experimentar con diversos tonos de rubio en su melena hasta decantarse por una tonalidad rubia con reflejos.

Así la intérprete de “No bailes sola” estrenó su nueva faceta al compartir una instantánea en Instagram con su nuevo style que dejó sorprendido a más de uno. Celebridades como Mina El Hammani e Irina Baeva no dudaron en destacar este súper look.

Asimismo, este nuevo tono de rubio provocó que algunos usuarios la compararan con el icónico personaje de ‘Barbie’ o con la propia Marilyn Monroe.

Y aunque su cabellera se convirtió en el centro de atención por el renovado tono de rubio que estrenó en redes sociales, su beauty look tampoco se quedó atrás. La recordada actriz de “Amy, la niña de la mochila azul” no podía dejar de lado el make up y el nail art preciso para acompañar su style.

Por ello empleó un maquillaje que ayudó a darle a su piel un efecto bronceado, sombras doradas y un labial nude con efecto glossy que le dieron un impulso a su estilismo. Además, utilizó una manicure con pegatinas de caritas tristes que le agregaron color a su outfit.

Como recordamos Danna Paola ya había probado nuevos looks para dejar atrás momentáneamente el tono natural de su cabello. Durante su participación en los Premios Juventud mostró su melena con algunos mechones rubios en la parte delantera. Y recientemente durante el videoclip de “Santería” lució una melena dorada con algunos destellos rubios.

Recuerda wapa que si este tono de cabello requiere mucho mantenimiento por lo que antes de realizar un cambio de look siempre es bueno asesorarse con un especialista. ¿Y tú wapa cón cuál de los looks de Danna te quedas?