Belinda luce un glamoroso vestido de cristales elaborado por diseñador peruano

Belinda es una cantante mexicana que gusta lucir looks llamativos y, sobre todo, llenos de brillo y mucho glamour. Y para conseguir su último estilismo la intérprete de “Bella traición” tuvo que echar mano del toque mágico del diseñador peruano Augusto Manzanares para crear un fabuloso vestido de cristales.

En Instagram la recordada actriz de “Cómplices al rescate” acaba de superar sus anteriores estilismos durante el programa “La voz México” donde se presenta a diario como jueza. Y si bien la mexicana ya nos tiene acostumbrados a verla llevar vestidos con pedrería fina y transparencias, esta vez elevó su ‘style’ con este diseño.

Y claro no solamente llamó la atención su particular vestido sino también el beauty look y los accesorios que empleó para redondear su estilismo de corte vanguardista.

En cuanto al diseño del vestido éste se compone de un fino corset, provisto de una capa de lentejuelas, lleno de cristales blancos y azules pequeño y XL que formaron la figura de un reloj de arena. Asimismo, lleva un conjunto de flecos asimétricos a la altura de la cadera para darle movimiento al outfit.

Como recordamos la cantante mexicana Thalía también llevó un corsé con un precioso diseño compuesto de pedrería y cristales plateados que lució en el videoclip “Estoy soltera” junto a Leslie Shaw. De esta forma podemos notar una de las claves que forman parte de la esencia que el modisto peruano, quien también ha vestido a famosas como Cardi B, Lady Gaga y hasta Jennifer López, le inserta a sus creaciones para brindarles un ‘upgrade’.

En cuanto al beauty look, Belinda se inclinó por un maquillaje en el que resaltó sus cejas y su cabellera con una capa de hojuelas brillantes que se llevaron las palmas de su estilismo junto a sus accesorios de Tous. Y claro la belleza de los cristales también se transportó a sus uñas por lo que utilizó un diseño de ‘nail art’ con aplicaciones de cristales Swarovski.