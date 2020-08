Yahaira Plasencia y el detalle que comparte con Jeffersón Farfán para destacar su último look

Yahaira Plascencia ha vuelto más recargada que nunca junto a Jeffersón Farfán después de una larga temporada en Rusia. Desde que se encontraba en tierras lejanas la salsera compartía instantáneas en Instagram con outfits peculiares en los que revelaba su gusto por la moda y por algunas marcas de prestigio.

Sin embargo, esta vez, optó por llevar un look muy casual y deportivo para mostrarle a sus fans su último outfit a su regreso a Perú. De este atuendo llamó la atención un accesorio que ya habíamos anteriormente llevar al jugador de la selección peruana.

La cantante peruana no pasa por alto detalles en sus looks pues como recordamos ya en otra ocasión nos sorprendió con un look en el que combinaba unas botas XL con un short y una blusa y diversos accesorios para complementar su style.

En este look bastante relajado la vemos luciendo el estilo de gorro que en algunas ocasiones utilizó Jeffersón Farfán para mostrar su estilismo urbano. Este tipo de accesorios suelen ser unisex por lo que ella no dudó en emplearlo para resaltar su outit en el que también lleva unas leggings y una casaca a cuadros. Y es que como sabemos es natural que las parejas compartan algunos accesorios o prendas cuando viven juntos.

Además, durante este tiempo en casa Yahaira también ha mostrado su predilección por el confort. Para ello emplea marcas de prestigio como Nike o Balenciaga, cuando arribó a suelo peruano lo hizo llevando un look total black comfy con un bolso de dicha marca.

De esta forma Yahaira Plascencia nos revela su versión más relajada con un outfit deportivo en el que muestra que comparten estilismos con la "Foquita" luciendo un sombrero al mismo estilo.