Gianella Neyra y el poder de los accesorios para mejorar un outfit de invierno

Gianella Neyra es una actriz que mantiene la esencia de su personalidad en sus looks. La pareja de Cristian Rivero no duda en añadirle detalles coloridos y especiales para darle un toque divertido a su style.

En Instagram, la conductora de “Mujeres sin filtro” ya nos había mostrado el poder de unas botas coloridas para darle un ‘upgrade’ a un outfit de invierno. Y esta vez nos confirma la importancia de los accesorios para darle brillo y color a nuestros días.

Y es que aunque no parezca dedicarle unos minutos a nuestros outfits nos puede ayudar a mejorar nuestro mood del día y a empezar con mucha energía.

Durante estos tiempos de pandemia estamos pasando la mayor parte del tiempo en casa; no obstante ello no implica que debamos descuidar nuestros atuendos de diario. En este contexto los accesorios serán nuestros mejores aliados para darle ese ‘boost’ preciso a nuestros looks.

Si queremos utilizar chompas de lana o de hilo, ya sean de cuello princesa o cuello de tortuga, las cadenas y collares son un elemento que le darán un estilazo. En caso llevemos blusas también podemos agregar este accesorio y unos aretes que sean de tu preferencia.

En esta ocasión Gianella Neyra se decantó por una blusa blanca, una buena opción para ls videollamadas de trabajo con el home office, y tres accesorios de una misma colección. La joyería plateada ayudó a darle ese toque elegante a su outfit sin tener que esforzarse demasiado. En cuanto al maquillaje opta por la forma más natural con un poco de base, blush y labial. Si quieres potenciar tu mirada riza tus pestañas y agrégale un poco de máscara. ¿Y tú wapa cómo prefieres arreglarte en casa durante la cuarentena?