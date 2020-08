Angie Arizaga muestra su mejor estilismo con un flamante vestido rojo de cuero

Angie Arizaga ha dado un salto exponencial en su carrera como modelo y es que ahora la integrante de “Esto es guerra” luce outfits con prendas que destacan por su estilo y elegancia a través de su cuenta de Instagram.

Hace unas semanas sorprendió al convertirse en la portada de una reconocida revista francesa. Y esta vez ha cautivado con un vestido rojo de cuero que devela uno de sus mejores estilismos en redes sociales.

La expareja de Nicolla Porcella plasma el amplio bagaje de outfits que puede lucir en Instagram. Desde looks casuales y deportivos hasta outfits más stylish. Tal como éste look que mostró con un conjunto de sastre en el que destacó su blazer satinado color hueso.

Si revisamos su cuenta de Instagram podemos encontrar looks en los que Angie muestra su personalidad fresca, divertida y con un toque sensual para posar en sus instantáneas. Y es que con el paso del tiempo la joven modelo ha ido innovando y renovando su estilo.

En este último look la ex chica reality lució su extensa melena lacia junto a un precioso vestido rojo vino de cuero que se amoldó muy bien a su figura. Como detalle el modelo tenía un cinturón que ayudó a darle más fuerza a su outfit.

De esta forma Angie Arizaga sorprende con nuevos estilismos y looks mucho más sofisticados en sus redes sociales. Después de lucir unos hermosos vestidos inspirados en la diversidad cultural peruana para representar las tres regiones del Perú no dudamos que nos sorprenda con looks más elaborados.