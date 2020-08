Juliana Oxenford revela su versión más natural durante embarazo con este look sin maquillaje

Juliana Oxenford cuida mucho sus estilismos con cada outfit que presenta durante cada emisión que realiza en su programa “Al estilo Juliana”. No obstante, también opta por llevar looks cómodos y relajados mientras se encuentra en casa.

En Instagram la periodista mostró su look predilecto para estos días de invierno donde, sobre todo por su embarazo, no quiere sacrificar su comodidad.

La comunicadora nos tiene acostumbrados a verla con outfits en donde destaca con sus vestidos y stilettos, aunque en esta temporada se ha renovado también agregándole botas y otros estilismos de invierno.

Esta vez Juliana Oxenford compartió una instantánea en la que luce un look bastante casual con una chompa oversize color vino, un moño deshecho y su rostro al natural y sin maquillaje.

“Con esta pinta se trabaja en casa hasta las cinco de la tarde que me preparo para salir al canal. No hay nada que me haga sentir más cómoda - más aun estando embarazada- que andar en pijama, con el pelo amarrado y sin una gota de maquillaje. Nos vemos, algo más presentable (jajaja), minutos antes de las siete en ATV Al Estilo Juliana”, escribió la comunicadora.

Sabemos que en casa uno de los looks predilectos son las ropas sueltas, anchas por lo que la presentadora de televisión tampoco se escapa a esta ola de estilos comfys para esta temporada.

Y es que así como Juliana Oxenford puede llevar looks más elaborados para presentarse a diario en las pantallas, también se atreve a mostrar su lado más natural a pocas semanas de la llegada de su bebé.

No dudamos que la periodista continúe compartiendo más postales en las que luzca su ‘baby bump’ con mucho estilo y nos sorprendo con nuevos looks para resaltar su barriguita de embarazo. ¿Y tú wapa también prefieres lucir tus outfit comfys para estar en casa?