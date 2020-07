¿Quieres engreírte? Estos tratamientos dejarán tu cabello y tu piel como nueva

El tiempo en cuarentena ocasionó que muchas personas experimentaran problemas con su cabello, entre ellas, la pérdida de pelo, las canas o la falta de tinte. Después de varios meses bajo un estricto periodo de cuarentena es importante no descuidar nuestra apariencia personal.

Y es que aunque no lo creamos engreír a nuestra piel, cambiar de look o retocar el aspecto de nuestro cabello puede mejorar nuestro ánimo. Por ello, si estás pensando en realizarte algún tratamiento capilar o facial te recomendamos algunas opciones beauty que no tienen pierde.

Peeling punta de diamantes

Sabemos que existe un poco de temor que alguien te toque el rostro en medio de la pandemia por la COVID-19. Por ello si deseas realizar una limpieza facial profunda a tu piel debes acudir a un centro de belleza confiable y debes verificar con todas las medidas pertinentes como el uso de guantes y que todos los implementos sean desinfectados y descartados.

Puedes realizar elegir un tratamiento de peeling punta de diamantes que te ayudará a eliminar las células muertas de la piel y estimular la renovación celular para lograr que tu piel se mantenga en óptimas condiciones.

Tratamiento capilar con botox orgánico

Este tipo de tratamiento es 100 % orgánico y no contiene formol a diferencia de los clásicos laceados brasileros o japonenes. Si lo que buscas no es un alisado sino más bien una opción que elimine el frizz y le devuelva el brillo a tu melena esta es tu mejor opción.

Tratamiento Lanplex para cabellos tinturados

Este tratamiento se realiza junto a una decoloración, un japonés o una tinturación para asegurar que tu pelo no se vea maltratado ni dañado por los efectos de los químicos. De esta forma se evitará que en un futuro luzca debilitado, poroso y opaco.

Laceado fusión

Si por el contrario estás en búsqueda de una opción para obtener un cabello completamente lacio, suave e hidratado entonces puedes decantarte por un tratamiento que fusiona el laceado japonés y el brasilero para potenciar sus beneficios.

